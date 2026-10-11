До прифронтового Берислава дронами доставили ще 460 кг продовольства, — ОВА

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У ніч проти неділі, 11 жовтня, українські військові доставили безпілотниками до прифронтового Берислава на Херсонщині ще 460 кілограмів продовольства. Гуманітарну місію провели, щоб допомогти місцевим жителям, які залишаються в місті попри небезпеку.

«Спільно з нашими оборонцями продовжуємо гуманітарні місії до фронтового Берислава. Цієї ночі бійці підрозділу “Болгаричі” 11-ї бригади Нацгвардії дронами доставили до міста ще 460 кілограмів продовольства. Ця допомога життєво необхідна людям, які залишаються в Бериславі», — зазначив Прокудін.

Українські військові вже третю добу поспіль доставляють продовольство жителям прифронтового Берислава за допомогою безпілотників. Такий спосіб дає змогу доправляти необхідні продукти людям, які залишаються в місті в умовах небезпеки.

До гуманітарних місій залучені українські оборонці, зокрема бійці підрозділу «Болгаричі» 11-ї бригади Національної гвардії України.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Нагадаємо, у Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Раніше РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

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