В прифронтовой Берислав с помощью дронов доставили ещё 460 кг продовольствия, — ОВА

В ночь на воскресенье, 11 октября, украинские военные доставили с помощью беспилотников в прифронтовой Берислав в Херсонской области ещё 460 килограммов продовольствия. Гуманитарная миссия была проведена, чтобы помочь местным жителям, которые остаются в городе, несмотря на опасность.

«Совместно с нашими защитниками продолжаем гуманитарные миссии в прифронтовый Берислав. Этой ночью бойцы подразделения «Болгаричи» 11-й бригады Нацгвардии с помощью дронов доставили в город еще 460 килограммов продовольствия. Эта помощь жизненно необходима людям, которые остаются в Бериславе», — отметил Прокудин.

Украинские военные уже третьи сутки подряд доставляют продовольствие жителям прифронтового Берислава с помощью беспилотников. Такой способ позволяет доставлять необходимые продукты людям, которые остаются в городе в условиях опасности.

К гуманитарным миссиям привлечены украинские военные, в частности бойцы подразделения «Болгаричи» 11-й бригады Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Напомним, в Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Ранее РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, произошедшего 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, ещё 17 человек пострадали.

В ночь на 11 октября российские войска атаковали Украину 116 ударными беспилотниками с пяти направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили большинство вражеских целей, однако зафиксированы попадания в нескольких местах.

За сутки подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за всё время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

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