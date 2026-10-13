Видео: Бригада «Гарт» пресекает попытки российских военных проникнуть на север Харьковской области

Бригада «Гарт» продемонстрировала, как противодействует российским инфильтрационным группам в своей зоне ответственности на Южно-Слобожанском направлении. Военные подчеркивают, что не допускают прорывов противника на севере Харьковской области.

Государственная пограничная служба поделилась новой подборкой материалов о работе своих бойцов.

Как отмечается, вражеские пехотинцы не прекращают попыток проникнуть небольшими штурмовыми группами через линию боевого столкновения с целью накопления сил и дальнейшего продвижения.

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«Неизменной остается и задача пограничников — выявление и уничтожение таких штурмовых групп. С чем бойцы бригады „Гарт“ успешно справляются. По оккупантам наносятся огневые удары из всего имеющегося вооружения, их прорыв на севере Харьковской области не допускается», — сообщили в ГПСУ.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждено около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Ее состояние стабильное. Также повреждены складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

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