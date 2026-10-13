Відео: Бригада Гарт зриває спроби російських військових проникнути на півночі Харківщини

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Бригада «Гарт» показала, як протидіє російським інфільтраційним групам у своїй смузі відповідальності на Південно-Слобожанському напрямку. Військові наголошують, що не допускають проривів противника на півночі Харківської області.

Новою добіркою з роботою своїх бійців поділилася Державна прикордонна служба.

Як зазначається, ворожі піхотинці не покидають своїх спроб просочитися малими штурмовими групами через лінію бойового зіткнення з метою накопичення та подальшого просування.

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«Незмінним залишається і завдання прикордонників — виявлення та знищення таких штурмових груп. З чим бійці бригади „Гарт“ успішно справляються. По окупантах завдаються вогневі ураження з усього наявного озброєння, їхній прорив на півночі Харківської області не допускається», — розповіли у ДПСУ.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль» постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинули троє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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