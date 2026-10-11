Росіяни вдарили ракетами по передмістю Харкова, є загиблі та поранені

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Унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинули троє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«За попередньою інформацією, влучання поблизу продовольчого магазину. 6 людей постраждали, серед яких дитина. Надається вся необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.

Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

«Троє людей загинули. Семеро — отримали поранення, серед яких дитина. Бригади екстреної медичної допомоги надають всю необхідну допомогу», — згодом додав Синєгубов.

Також на місці «прильоту» вирує пожежа. Горять п’ять автомобілів.

Як повідомив Синєгубов о 20:18, ще двом людям знадобилася допомога лікарів у передмісті Харкова.

«На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 9 людей, серед яких двоє дітей», — написав начальник ОВА.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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