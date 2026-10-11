Россияне нанесли ракетный удар по пригороду Харькова, есть погибшие и раненые

В результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, попадание произошло вблизи продовольственного магазина. Пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

«Трое человек погибли. Семеро получили ранения, среди них — ребенок. Бригады скорой медицинской помощи оказывают всю необходимую помощь», — позже добавил Синегубов.

Также на месте «взрыва» бушует пожар. Горят пять автомобилей.

Как сообщил Синегубов в 20:18, ещё двум людям потребовалась помощь врачей в пригороде Харькова.

«На данный момент число пострадавших достигло 9 человек, среди которых двое детей», — написал глава ОГА.

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

Читай нас в