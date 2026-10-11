РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі

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Російські окупаційні війська завдали авіаудару керованими авіабомбами (КАБами) по приватному сектору в Немишлянському районі Харкова. Унаслідок атаки загинула 35-річна жінка, щонайменше троє людей постраждали. Також зруйновано два приватні будинки, ще близько 15 осель зазнали пошкоджень.

За його словами, влучання зафіксували на території станції технічного обслуговування (СТО), розташованої поруч із приватними будинками. На місці удару виникла пожежа, а прилеглі оселі зазнали пошкоджень.

«На місці удару пожежа... Влучання на території СТО поряд з приватними будинками, деякі з них пошкоджені. Надходить інформація про постраждалих – їхня кількість та стан уточнюється», – написав Терехов.

Згодом міський голова уточнив, що внаслідок авіаудару постраждали щонайменше троє людей. За його інформацією, два приватні будинки були повністю знищені, а ще близько 15 пошкодила вибухова хвиля.

«На дану хвилину відомо про трьох постраждалих. Також є інформація про два вщент знищених приватних будинки, ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею», – повідомив мер Харкова.

Під час аварійно-рятувальних робіт із-під завалів будинку, пошкодженого внаслідок російського авіаудару, деблокували жінку. Однак попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося.

Ігор Терехов уточнив, що загиблій було 35 років.

«За уточненою інформацією, людина, яку деблокували з під-завалів поневіченого будинку, є жінкою 35 років. На жаль, попри усі зусилля медиків, від отриманих травм вона померла», – написав міський голова.

Російський авіаудар по Немишлянському району Харкова призвів до загибелі людини, поранення щонайменше трьох осіб і руйнування житлових будинків. Інформація про наслідки атаки уточнювалася.

Про наслідки російського удару повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Раніше РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

У ніч на 11 жовтня російські війська атакували Україну 116 ударними безпілотниками з п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знищили та подавили більшість ворожих цілей, однак зафіксовано влучання на кількох локаціях.

Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

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