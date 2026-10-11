Сили безпілотних систем уразили понад дві тисячі цілей за добу, серед них 619 окупантів

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Протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

«Серед уражених цілей: 619 одиниць особового складу, з них 288 ліквідовано; 53 точки вильоту дронів; 22 РЛС та засоби РЕБ; 129 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки; 12 артилерійських систем; 29 складів; 470 безпілотних літальних апаратів противника типу «коптер», «крило», «шахед» та «гербера», — йдеться у повідомленні.

Із 619 уражених військовослужбовців противника 288 було ліквідовано. Крім того, українські безпілотники уразили 53 точки вильоту дронів, 22 радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби, 129 одиниць автомобільної, спеціальної й інженерної техніки, 12 артилерійських систем і 29 складів.

Також за добу було уражено 470 російських безпілотників різних типів, зокрема коптерного типу, літакового типу («крило»), а також «Шахедів» і «Гербер».

Загалом із 1 до 10 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 24 228 цілей противника. Із них 5290 становили одиниці особового складу російських військ.

Про це повідомили в телеграм-каналі Сил безпілотних систем ЗСУ.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

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