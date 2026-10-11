Силы беспилотных систем поразили более двух тысяч целей за сутки, в том числе 619 оккупантов

За сутки подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за все время существования СБС.

«Среди пораженных целей: 619 единиц личного состава, из них 288 ликвидировано; 53 точки взлета дронов; 22 РЛС и средства РЭБ; 129 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники; 12 артиллерийских систем; 29 складов; 470 беспилотных летательных аппаратов противника типа «коптер», «крыло», «шахед» и «гербера», — говорится в сообщении.

Из 619 пораженных военнослужащих противника 288 были ликвидированы. Кроме того, украинские беспилотники поразили 53 точки взлета дронов, 22 радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы, 129 единиц автомобильной, специальной и инженерной техники, 12 артиллерийских систем и 29 складов.

Также за сутки было поражено 470 российских беспилотников различных типов, в частности коптерного типа, самолетного типа («крыло»), а также «Шахедов» и «Герберов».

Всего с 1 по 10 октября подразделения Сил беспилотных систем поразили 24 228 целей противника. Из них 5290 составляли единицы личного состава российских войск.

Об этом сообщили в Telegram-канале Сил беспилотных систем ВСУ.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

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