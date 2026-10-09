Сили оборони України уразили об’єкт ракетної інфраструктури в Росії — Генштаб

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У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

ЦЕНКІ спеціалізується на створенні, утриманні та експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання й систем керування ракетами.

В районі населеного пункту Редкіно Тверської області уражено Редкінський дослідний завод.

Довідково. Підприємство задіяне у виробничих ланцюгах військово-промислового комплексу противника. Виготовляє компоненти пального «Децилін-М» для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального та авіаційного гасу. Перебуває під міжнародними санкціями.

Окрім того, з метою послаблення спроможностей ВПК противника із виробництва вибухових речовин та ракетного палива, здійснено ураження Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет (район населеного пункту Суроватіха Нижегородської області рф).

Ураження таких об'єктів є реалізацією Україною невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного й технологічного потенціалу держави-агресора.

Робота по ключових військових цілях противника триває. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Раніше ISW пояснив, як Росія змінила тактику масованих ударів по Україні. Нагадаємо, РФ модернізувала Герань-4, дрон отримав нову навігацію та боєголовку. Росіяни провели 172 атаки за добу: Покровський напрямок залишається найгарячішим. За добу на фронті відбулося 185 боєзіткнень, ворог застосував 156 КАБів — Генштаб

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