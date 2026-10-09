Силы обороны Украины нанесли удар по объекту ракетной инфраструктуры в России — Генштаб

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

ЦЕНКИ специализируется на создании, обслуживании и эксплуатации стартовых комплексов, заправочного оборудования и систем управления ракетами.

В районе населённого пункта Редкино Тверской области поражён Редкинский опытный завод.

Справочно. Предприятие задействовано в производственных цепочках военно-промышленного комплекса противника. Производит компоненты топлива «Децилин-М» для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному топливу и авиационному керосину. Находится под международными санкциями.

Кроме того, с целью ослабления потенциала ВПК противника по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива, нанесён удар по Центру ликвидации межконтинентальных баллистических ракет (район населённого пункта Суроватиха Нижегородской области РФ).

Поражение таких объектов является реализацией Украиной неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического и технологического потенциала государства-агрессора.

Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Ранее ISW объяснил, как Россия изменила тактику массированных ударов по Украине. Напомним, РФ модернизировала «Герань-4», дрон получил новую систему навигации и боеголовку. Россияне провели 172 атаки за сутки: Покровское направление остается самым горячим. За сутки на фронте произошло 185 боевых столкновений, враг применил 156 кассетных боеприпасов — Генштаб

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