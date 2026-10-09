Українські дрони подолали майже дві тисячі кілометрів та уразили НПЗ в Омську і Ухті, — Зеленський

Українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

«Ще одне ураження російського нафтопереробного заводу в Омську — один зі значних заводів, — а також Ухтинського НПЗ за 1900 кілометрів від державного кордону України», — йдеться в повідомленні.

За наведеними даними, ціль в Ухті уразили дрони Ан-196 RS, дальність польоту яких становить близько 2500 кілометрів. Напередодні для удару по Омському нафтопереробному заводу застосували FP-6 — модифіковані FP-1.

Також повідомляється про ураження ще одного дата-центру. У заяві цей удар назвали дзеркальною відповіддю на дії Росії.

«Продовжуємо відповідати Росії на її удари по Україні і робимо це влучно. Було також ураження чергового дата-центру — дзеркальна наша відповідь. Важлива влучність наших воїнів. Слава Україні!» — зазначили автори повідомлення.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що Україна продовжує відповідати на російські удари по своїй території.

У російському Бєлгороді повідомляють про атаку безпілотників. За наявною інформацією, один із дронів атакував магазин у районі вулиці Щорса.

У ніч на 9 жовтня безпілотники атакували дата-центр російської компанії «Яндекс» у Калузі. Унаслідок атаки кілька модулів об’єкта повністю вийшли з ладу, а робота частини сервісів може зазнати перебоїв.

Раніше у Рязанській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на дата-центрі «Яндексу».

У російському сегменті інтернету 8 жовтня близько 16:00 зафіксували масштабний збій. Проблеми виникли в роботі банків, онлайн-сервісів, мобільних операторів, сайтів магазинів та інших платформ.

Нові знімки Planet Labs показали наслідки удару по датацентру «Яндексу» в місті Сасово Рязанської області РФ. На кадрах помітні руйнування та сліди пожежі на даху будівлі.

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