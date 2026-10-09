Украинские дроны преодолели почти две тысячи километров и нанесли удар по НПЗ в Омске и Ухте, — Зеленский

Украинские силы нанесли удар по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

«Еще одно поражение российского нефтеперерабатывающего завода в Омске — одного из крупнейших заводов — а также Ухтинского НПЗ, расположенного в 1900 километрах от государственной границы Украины», — говорится в сообщении.

По приведенным данным, цель в Ухте поразили дроны Ан-196 RS, дальность полета которых составляет около 2500 километров. Накануне для удара по Омскому нефтеперерабатывающему заводу были задействованы FP-6 — модифицированные FP-1.

Также сообщается о поражении еще одного дата-центра. В заявлении этот удар назвали зеркальным ответом на действия России.

«Продолжаем отвечать России на её удары по Украине и делаем это точно. Был также нанесён удар по очередному дата-центру — это наш зеркальный ответ. Важна меткость наших воинов. Слава Украине!» — отметили авторы сообщения.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что Украина продолжает отвечать на российские удары по своей территории.

В российском Белгороде сообщают об атаке беспилотников. По имеющейся информации, один из дронов атаковал магазин в районе улицы Щорса.

В ночь на 9 октября беспилотники атаковали дата-центр российской компании «Яндекс» в Калуге. В результате атаки несколько модулей объекта полностью вышли из строя, а работа части сервисов может испытывать перебои.

Ранее в Рязанской области России после атаки беспилотников вспыхнул пожар в дата-центре «Яндекса».

В российском сегменте интернета 8 октября около 16:00 зафиксировали масштабный сбой. Проблемы возникли в работе банков, онлайн-сервисов, мобильных операторов, сайтов магазинов и других платформ.

Новые снимки Planet Labs показали последствия удара по дата-центру «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области РФ. На кадрах заметны разрушения и следы пожара на крыше здания.

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