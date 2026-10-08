У Росії стався масштабний збій інтернет-сервісів після атаки на дата-центр Яндекса

У російському сегменті інтернету 8 жовтня близько 16:00 зафіксували масштабний збій. Проблеми виникли в роботі банків, онлайн-сервісів, мобільних операторів, сайтів магазинів та інших платформ.

Найбільше скарг користувачі залишали на роботу «Авито» — понад 14 тисяч за добу. Значні проблеми також фіксували в Москві та Санкт-Петербурзі, зокрема зі «Скайнетом», Т-банком і Mango Office.

Збої почалися після нічної атаки безпілотників на дата-центр «Яндекса» у місті Сасово Рязанської області. На об'єкті виникла пожежа, а користувачі повідомили про проблеми з «Яндекс.Диском», «Яндекс.Документами» та іншими сервісами.

Через проблеми з дата-центром також тимчасово припинив працювати онлайн-продаж автобусних квитків у Московській області. «Мострансавто» заявило, що на відновлення системи може знадобитися до 24 годин.

Проблеми також торкнулися сайтів російських ЗМІ — зокрема РБК, «РИА Новости», «Коммерсанта», «Ведомостей», «Интерфакса» та «Вестей».

У Рязанській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на дата-центрі «Яндексу».

Російський сервіс «Яндекс Карти» наклав зображення лісу поверх російської ракетної батареї поблизу Кронштадта у Фінській затоці.

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