W Rosji doszło do zakrojonej na szeroką skalę awarii usług internetowych po ataku na centrum danych Yandex

W rosyjskiej części internetu 8 października około godziny 16:00 odnotowano rozległą awarię. Problemy wystąpiły w działaniu banków, usług internetowych, operatorów telefonii komórkowej, stron sklepów oraz innych platform.

Najwięcej skarg użytkownicy zgłaszali w związku z działaniem serwisu „Avito” — w ciągu doby było ich ponad 14 tysięcy. Poważne problemy odnotowano również w Moskwie i Petersburgu, między innymi w przypadku „Skynetu”, T-Banku oraz Mango Office.

Awarie rozpoczęły się po nocnym ataku bezzałogowców na centrum danych Yandex w mieście Sasowo w obwodzie riazańskim. Na terenie obiektu wybuchł pożar, a użytkownicy zgłaszali problemy z „Yandex.Dyskiem”, „Yandex.Dokumentami” oraz innymi usługami.

W związku z problemami z centrum danych tymczasowo przestała również działać internetowa sprzedaż biletów autobusowych w obwodzie moskiewskim. „Mostransavto” poinformowało, że przywrócenie systemu może potrwać do 24 godzin.

Problemy dotknęły także stron internetowych rosyjskich mediów — między innymi RBC, „RIA Nowosti”, „Kommiersanta”, „Wiedomosti”, „Interfaksu” oraz „Wiestie”.

W obwodzie riazańskim w Rosji po ataku bezzałogowców wybuchł pożar w centrum danych Yandex.

Rosyjski serwis „Yandex Mapy” nałożył obraz lasu na rosyjską baterię rakietową znajdującą się w pobliżu Kronsztadu w Zatoce Fińskiej.

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