У Бєлгороді дрони атакували магазин і будівлю УМВС

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У російському Бєлгороді повідомляють про атаку безпілотників. За наявною інформацією, один із дронів атакував магазин у районі вулиці Щорса.

Подробиці щодо наслідків інциденту наразі невідомі.

Також з’явилося повідомлення про приліт по будівлі УМВС у Бєлгороді. Інформація про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих не уточнюється.

Крім того, повідомлялося, що безпілотник рухався в напрямку району Крейда. Місцевих жителів закликали перейти в безпечні місця.

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У повідомленнях також лунали заяви про те, що Бєлгород, на думку їхніх авторів, давно мав би зазнати руйнувань, подібних до тих, які пережили Бахмут та Авдіївка.

У ніч на 9 жовтня безпілотники атакували дата-центр російської компанії «Яндекс» у Калузі. Унаслідок атаки кілька модулів об’єкта повністю вийшли з ладу, а робота частини сервісів може зазнати перебоїв.

Раніше у Рязанській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на дата-центрі «Яндексу».

У російському сегменті інтернету 8 жовтня близько 16:00 зафіксували масштабний збій. Проблеми виникли в роботі банків, онлайн-сервісів, мобільних операторів, сайтів магазинів та інших платформ.

Нові знімки Planet Labs показали наслідки удару по датацентру «Яндексу» в місті Сасово Рязанської області РФ. На кадрах помітні руйнування та сліди пожежі на даху будівлі.

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