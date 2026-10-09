У Бєлгороді дрони атакували магазин і будівлю УМВС
У російському Бєлгороді повідомляють про атаку безпілотників. За наявною інформацією, один із дронів атакував магазин у районі вулиці Щорса.
Подробиці щодо наслідків інциденту наразі невідомі.
Також з’явилося повідомлення про приліт по будівлі УМВС у Бєлгороді. Інформація про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих не уточнюється.
Крім того, повідомлялося, що безпілотник рухався в напрямку району Крейда. Місцевих жителів закликали перейти в безпечні місця.
У повідомленнях також лунали заяви про те, що Бєлгород, на думку їхніх авторів, давно мав би зазнати руйнувань, подібних до тих, які пережили Бахмут та Авдіївка.
У ніч на 9 жовтня безпілотники атакували дата-центр російської компанії «Яндекс» у Калузі. Унаслідок атаки кілька модулів об’єкта повністю вийшли з ладу, а робота частини сервісів може зазнати перебоїв.
Раніше у Рязанській області Росії після атаки безпілотників спалахнула пожежа на дата-центрі «Яндексу».
У російському сегменті інтернету 8 жовтня близько 16:00 зафіксували масштабний збій. Проблеми виникли в роботі банків, онлайн-сервісів, мобільних операторів, сайтів магазинів та інших платформ.
Нові знімки Planet Labs показали наслідки удару по датацентру «Яндексу» в місті Сасово Рязанської області РФ. На кадрах помітні руйнування та сліди пожежі на даху будівлі.