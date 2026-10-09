В Белгороде дроны атаковали магазин и здание УМВД

В российском Белгороде сообщают о нападении беспилотников. По имеющимся данным, один из дронов атаковал магазин в районе улицы Щорса.

Подробности о последствиях инцидента пока неизвестны.

Также появилось сообщение о попадании в здание УМВД в Белгороде. Информация о масштабах повреждений и возможных пострадавших не уточняется.

Кроме того, сообщалось, что беспилотник двигался в направлении района Крейда. Местных жителей призвали перейти в безопасные места.

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В сообщениях также звучали заявления о том, что Белгород, по мнению их авторов, давно должен был подвергнуться разрушениям, подобным тем, которые пережили Бахмут и Авдеевка.

В ночь на 9 октября беспилотники атаковали дата-центр российской компании «Яндекс» в Калуге. В результате атаки несколько модулей объекта полностью вышли из строя, а работа части сервисов может претерпеть перебои.

Ранее в Рязанской области России после атаки беспилотников вспыхнул пожар в дата-центре «Яндекса».

В российском сегменте интернета 8 октября около 16:00 зафиксировали масштабный сбой. Проблемы возникли в работе банков, онлайн-сервисов, мобильных операторов, сайтов магазинов и других платформ.

Новые снимки Planet Labs показали последствия удара по дата-центру «Яндекса» в городе Сасово Рязанской области РФ. На кадрах заметны разрушения и следы пожара на крыше здания.

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