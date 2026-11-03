США анонсировали переговоры Киева и Москвы в Абу-Даби — The National

США на следующей неделе выступят посредником в рабочих переговорах между Киевом и Москвой в Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты. Об этом заявил спецпосланник США Стив Уиткофф, сообщает The National.

Переговоры должны быть посвящены завершению войны России, государства-агрессора, против Украины. По словам Уиткоффа, Вашингтон стремится продвинуть усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны.

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Темы переговоров

Участники обсудят послевоенные договорённости в сфере безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к миру. Уиткофф заявил, что США рассчитывают использовать прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, для заключения всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения.

Консультации в Брюсселе

На этой неделе американские переговорщики также должны встретиться в Брюсселе с представителями Франции, Германии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО. Среди тем консультаций — гарантии безопасности для Украины, послевоенная архитектура безопасности Европы и экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

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