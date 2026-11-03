В Донецкой области для ВСУ обустроили подземный туннель длиной почти 6 км

В Донецкой области украинские военные получили подземный туннель протяженностью почти шесть километров, который позволяет беспрепятственно перемещать личный состав и мототехнику. Сооружение также обеспечивает доставку боеприпасов и провизии, а также медицинскую эвакуацию.

Об этом рассказал начальник управления Сил поддержки штаба Командования десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Дмитрий Пишко.

«Очередным достижением нашей инженерной изобретательности стал подземный туннель длиной почти шесть километров, который обустроили между двумя населёнными пунктами Донецкой области. Инженерное сооружение обеспечивает бесперебойное и замаскированное передвижение личного состава, мототехники, квадроциклов, доставку провизии и боеприпасов, а также медицинскую эвакуацию. Все это позволяет различным подразделениям успешно выполнять боевые задачи», — отметил Пишко.

По его словам, благодаря ещё одному решению военных инженеров в 2023 году 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада всю зиму использовала плавучий транспортер для проведения медицинской эвакуации.

«Автомобильный мост в сторону Лимана в Донецкой области был взорван, объезд отнимал много времени. Зато с помощью плавучего транспортера ПТС-2 мы выигрывали 30–40 минут, а для раненых это — очень существенно. За ту зиму ребята таким образом совершили 86 рейсов», — добавил полковник в интервью «Укринформу».

Десантники уничтожили склад боеприпасов и позиции россиян на Купянском направлении.

На фронте за сутки произошло 206 боевых столкновений, больше всего — на Константиновском направлении.

Общие боевые потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения превысили 1,59 млн человек. По состоянию на 3 ноября 2026 года украинская сторона оценивает количество ликвидированных российских военных примерно в 1 594 830 человек, из них 2060 — за последние сутки.

В октябре РФ потеряла рекордные 54,4 тысячи военнослужащих убитыми и тяжелоранеными — Минобороны.

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