W obwodzie donieckim ukraińskie siły zbrojne otrzymały podziemny tunel o długości prawie sześciu kilometrów, który umożliwia swobodne przemieszczanie personelu i pojazdów. Obiekt ten zapewnia również dostawy amunicji i prowiantu oraz ewakuację medyczną.

Informację tę przekazał szef departamentu sił wsparcia sztabu Dowództwa Sił Desantowo-Szturmowych Sił Zbrojnych Ukrainy, pułkownik Dmytro Pishko.

„Kolejnym osiągnięciem naszej inżynieryjnej pomysłowości stał się podziemny tunel o długości prawie sześciu kilometrów, który wybudowano między dwiema miejscowościami w obwodzie donieckim. Ta konstrukcja inżynieryjna zapewnia nieprzerwany i zamaskowany ruch personelu, pojazdów silnikowych, quadów, dostawy prowiantu i amunicji oraz ewakuację medyczną. „Wszystko to pozwala różnym jednostkom skutecznie wykonywać zadania bojowe” — zaznaczył Pishko.

Jak powiedział, dzięki kolejnemu rozwiązaniu inżynierów wojskowych w 2023 roku 81. oddzielna brygada powietrznodesantowa „Słobozhańska” przez całą zimę korzystała z pływającego transportera do przeprowadzania ewakuacji medycznej.

„Most samochodowy w kierunku Limanu w obwodzie donieckim został wysadzony, a objazd zajmował dużo czasu. Natomiast dzięki pływającemu transporterowi PTS-2 oszczędzaliśmy 30–40 minut, a dla rannych ma to ogromne znaczenie. W ciągu tej zimy chłopaki wykonali w ten sposób 86 kursów” – dodał pułkownik w wywiadzie dla Ukrinformu.

Spadochroniarze zniszczyli skład amunicji i pozycje Rosjan na kierunku Kupiańsk.

Na froncie w ciągu doby doszło do 206 starć, najwięcej — na kierunku Kostiantynówskim.

Łączne straty bojowe rosyjskich sił okupacyjnych od początku pełnej inwazji przekroczyły 1,59 mln osób. Według stanu na 3 listopada 2026 r. strona ukraińska szacuje liczbę zlikwidowanych rosyjskich żołnierzy na około 1 594 830 osób, z czego 2060 – w ciągu ostatniej doby.

W październiku Rosja straciła rekordową liczbę 54,4 tys. żołnierzy zabitych i ciężko rannych — Ministerstwo Obrony.

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