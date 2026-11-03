Ukraina zhakowała rosyjski system ostrzegania o zagrożeniach w odpowiedzi na cyberatak Rosji, który miał miejsce 1 listopada. Poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski.

Wcześniej, w wyniku rosyjskiego cyberataku, ukraińscy użytkownicy otrzymali fałszywe komunikaty z ostrzeżeniami o rzekomym zagrożeniu nuklearnym. Złamanie rosyjskiego systemu ostrzegania było odpowiedzią na te działania.

Zełenski potwierdził, że atak na rosyjski system ostrzegania o zagrożeniach był odpowiedzią na działania Moskwy.

„Zaatakowali nasz system. Był to cyberatak, jeden z setek i tysięcy takich, jakie Rosjanie przeprowadzili już na system bankowy, emerytury, pomoc społeczną oraz wiele różnych form wsparcia dla ludności cywilnej” – powiedział.

Głowa państwa dodała, że Rosja zaatakowała ukraiński system i był to właśnie cyberatak. Kiedy stało się jasne, że atak jest skierowany przeciwko ludności cywilnej, Ukraina postanowiła odpowiedzieć na te działania Rosjan.

„My jedynie odpowiadamy na ich atak” – zaznaczył prezydent Ukrainy.

Jak informowano, według danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy wieczorem 1 listopada aplikacja „Alarm powietrzny” prawdopodobnie stała się przedmiotem wrogiego ataku.

O tym poinformował Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla PBS News.

Aplikacja „Alarm powietrzny” częściowo wznowiła działanie po cyberataku: nie doszło do wycieku danych.

Przypomnijmy, że ogólnokrajowy system ostrzegania na Ukrainie działa bez zakłóceń.

Wcześniej w Kijowie aplikacja „Air Alert” rozesłała fałszywe ostrzeżenie o promieniowaniu.

Następnie Siły Powietrzne poinformowały o możliwej ingerencji w aplikację alarmową.

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