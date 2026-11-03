乌克兰为反击网络攻击，成功攻破了俄罗斯的紧急警报系统——泽连斯基

乌克兰成功攻破了俄罗斯的紧急预警系统，以此回应俄罗斯于11月1日发动的网络攻击。总统沃洛迪米尔·泽连斯基通报了这一消息。

此前，由于俄罗斯的网络攻击，乌克兰用户收到了虚假警报，称存在所谓的核威胁。此次对俄罗斯警报系统的攻击正是对这些行动的回应。

泽连斯基证实，对俄罗斯紧急警报系统的攻击正是针对莫斯科方面行动的回应。

“他们攻击了我们的系统。这是一次网络攻击，是俄罗斯人此前针对银行系统、养老金、社会救助以及针对平民的多种援助所实施的数百次、数千次此类攻击中的一次，”他说。

这位国家元首补充道，俄罗斯袭击了乌克兰系统，这确实是一次网络攻击。当明确此次袭击针对平民时，乌克兰决定对俄方的这些行动予以反击。

“我们只是在回应他们的攻击，”乌克兰总统指出。

据报道，根据乌克兰武装部队空军的消息，11月1日晚，“空袭警报”应用程序疑似遭受了敌方攻击。

弗拉基米尔·泽连斯基在接受PBS新闻采访时谈到了这一点。

“空袭警报”应用在遭受网络攻击后已部分恢复运行：未发生数据泄露。

需要指出的是，乌克兰的全国性预警系统目前运行正常。

此前，基辅的“Air Alert”应用程序曾发布过一条关于辐射的虚假警报。

随后，乌克兰空军表示该警报应用可能遭到了外部干预。

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