Украина взломала систему экстренных оповещений России в ответ на кибератаку — Зеленский

Украина взломала российскую систему экстренного оповещения в ответ на кибератаку РФ, произошедшую 1 ноября. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Ранее в результате российской кибератаки украинские пользователи получили фейковые сообщения с предупреждениями о якобы ядерной угрозе. Взлом российской системы оповещения стал ответом на эти действия.

Зеленский подтвердил, что атака на российскую систему экстренного оповещения стала ответом на действия Москвы.

«Они атаковали нашу систему. Это была кибератака, одна из сотен и тысяч таких, которые россияне уже совершили на банковскую систему, на пенсии, социальную поддержку, на многие различные виды поддержки гражданского населения», — сказал он.

Глава государства добавил, что РФ атаковала украинскую систему, и это была именно кибератака. Когда стало ясно, что удар направлен против гражданского населения, Украина решила ответить на эти действия россиян.

«Мы лишь отвечаем на их атаку», — отметил Президент Украины.

Как сообщалось, по информации Воздушных сил ВСУ, вечером 1 ноября приложение «Воздушная тревога», вероятно, подверглось вражескому воздействию.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью PBS News.

Приложение «Воздушная тревога» частично возобновило работу после кибератаки: утечки данных не произошло.

Напомним, общегосударственная система оповещения в Украине работает без сбоев.

До этого в Киеве приложение Air Alert распространило ложное предупреждение о радиации.

После этого Воздушные силы заявили о возможном вмешательстве в приложение оповещения.

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