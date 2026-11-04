Черновицкая бригада ТрО за месяц поразила более 1000 вражеских целей в Донецкой области

107-я Черновицкая бригада территориальной обороны за один месяц поразила более 1000 вражеских целей и уничтожила около 300 российских оккупантов в Донецкой области. По результативности ударов подразделение возглавило рейтинг бригад территориальной обороны. Достичь таких показателей военным удалось благодаря изменению тактики управления.

Командир 107-й бригады территориальной обороны Денис Перч рассказал, как подразделению удалось максимально сократить время между обнаружением противника и нанесением удара. По его словам, благодаря новому подходу этот процесс теперь занимает всего несколько секунд.

Как бригада сократила «петлю смерти»?

Благодаря сокращению вертикали согласований военные на местах получили больше полномочий для маневра и самостоятельного выбора способов огневого воздействия. В итоге бригада два месяца подряд удерживает первенство среди всех подразделений территориальной обороны по системе ситуационной осведомлённости Delta, опережая ближайших конкурентов на 30%.



«Мы построили систему управления боем, суть которой заключается в скорости принятия решений, где время жизни цели измеряется секундами. Делаем ставку на децентрализацию, при которой бойцы понимают замысел командира и обладают большими полномочиями», — подчеркнул Денис Перч.



Дроны, логистика и искусственный интеллект

Основную ставку бойцы делают на беспилотные системы, поскольку подразделения действуют преимущественно в Донецкой области в зоне ответственности первого корпуса «Азов». Из-за высокой плотности вражеских дронов подтянуть туда ствольную артиллерию невозможно, поэтому линию фронта удерживают с помощью FPV-дронов различных модификаций.

Для бесперебойного обеспечения позиций в бригаде наладили комбинированную систему логистики, которая сочетает воздушные перевозки, наземные роботизированные комплексы и пешие группы. Кроме того, операторы активно интегрируют в системы поражения технологии искусственного интеллекта, располагая широким спектром взаимозаменяемых средств на случай дефицита или сбоев в снабжении.



«Как в инвестициях люди диверсифицируют средства, так и мы диверсифицируем средства поражения: если что-то перестает работать, всегда есть аналоги для поражения на необходимом расстоянии соответствующим боеприпасом», — отметил командир бригады.



Что известно о 107-й бригаде ТрО?

107-я отдельная бригада территориальной обороны создана в Черновицкой области 1 марта 2018 года. В ее состав входят пять батальонов (92-й, 93-й, 94-й, 95-й и 97-й), рота огневой поддержки, инженерно-саперная рота и минометная батарея. Сейчас бригадой командует Денис Перч, который под позывным «Кореец» прошел путь от добровольца в 2022 году до командира.



Бригада воевала почти на всех горячих направлениях: участвовала в контрнаступлении в Харьковской области и освобождении Изюма, вела боевые действия под Бахмутом, Авдеевкой и Торецком, в Курской области, а также на Ореховском, Гуляйпольском, Покровском, Добропольском и Краматорско-Славянском направлениях. Самым тяжелым Перч называет Донецкое.

По словам командира, за время его руководства бригада в семь раз увеличила количество поражений. В июле командир рассказывал, что его бригада занимала 62-е место среди всех подразделений Сил обороны по количеству поражений, а среди бригад ТрО была второй или третьей.



Рейтинг среди Сил обороны

Сейчас, помимо первого места среди подразделений территориальной обороны, буковинцы вошли в 50 лучших среди всех Сил обороны Украины, заняв 35-е место по объему подтвержденной ликвидации вражеских сил. Ежемесячно подразделение наносит потери примерно 300 оккупантам.

Рейтинги формируются на основе данных системы ситуационной осведомлённости Delta, где оцениваются все бригады. За подтверждённое поражение начисляются электронные баллы, поэтому они отражают как количество, так и качество поражений. Перч отметил, что наибольшее количество баллов бригада заработала в составе первого корпуса «Азов».



Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал командир 107-й бригады ТрО Денис Перч.

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