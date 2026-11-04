107. Brygada Obrony Terytorialnej z Czerniowców w ciągu jednego miesiąca trafiła ponad 1000 celów wroga i zlikwidowała około 300 rosyjskich okupantów w obwodzie donieckim. Pod względem skuteczności uderzeń jednostka ta zajęła pierwsze miejsce w rankingu brygad obrony terytorialnej. Żołnierzom udało się osiągnąć takie wyniki dzięki zmianie taktyki dowodzenia.

Dowódca 107. Brygady Obrony Terytorialnej Denys Perch opowiedział, w jaki sposób jednostce udało się maksymalnie skrócić czas między wykryciem wroga a zadaniem uderzenia. Według niego, dzięki nowemu podejściu proces ten zajmuje obecnie zaledwie kilka sekund.

W jaki sposób brygada skróciła „pętlę śmierci”?

Dzięki skróceniu hierarchii zatwierdzania decyzji żołnierze w terenie otrzymali większe uprawnienia do manewrowania i samodzielnego wyboru sposobów prowadzenia ognia. W rezultacie brygada już od dwóch miesięcy z rzędu zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich jednostek obrony terytorialnej w systemie świadomości sytuacyjnej Delta, wyprzedzając najbliższych konkurentów o 30%.



„Stworzyliśmy system kierowania walką, którego istotą jest szybkość podejmowania decyzji, gdzie czas życia celu mierzy się w sekundach. Stawiamy na decentralizację, w ramach której żołnierze rozumieją zamysł dowódcy i mają większe uprawnienia” – podkreślił Denys Perch.



Drony, logistyka i sztuczna inteligencja

Żołnierze stawiają przede wszystkim na systemy bezzałogowe, ponieważ oddziały działają głównie w obwodzie donieckim, w strefie pod dowództwem pierwszego korpusu „Azow”. Ze względu na dużą gęstość wrogich dronów nie da się tam przetransportować artylerii lufowej, dlatego linię frontu utrzymują drony FPV różnych modyfikacji.

Aby zapewnić nieprzerwane zaopatrzenie pozycji, w brygadzie wdrożono zintegrowany system logistyczny, łączący transport lotniczy, naziemne kompleksy zrobotyzowane oraz grupy piesze. Ponadto operatorzy aktywnie wdrażają do systemów rażenia technologie sztucznej inteligencji, dysponując szerokim spektrum zamiennych środków na wypadek niedoborów lub zakłóceń w dostawach.



„Tak jak w inwestycjach ludzie dywersyfikują środki, tak my dywersyfikujemy środki rażenia: jeśli coś przestaje działać, zawsze istnieją alternatywne rozwiązania pozwalające na rażenie z odpowiedniej odległości przy użyciu odpowiedniej amunicji” – zaznaczył dowódca brygady.



Co wiadomo o 107. brygadzie obrony terytorialnej?

107. Samodzielna Brygada Obrony Terytorialnej została utworzona w obwodzie czerniowickim 1 marca 2018 roku. W jej skład wchodzi pięć batalionów (92., 93., 94., 95. i 97.), kompania wsparcia ogniowego, kompania inżynieryjno-saperowa oraz bateria moździerzowa. Obecnie brygadą dowodzi Denys Perch, który pod pseudonimem „Koreańczyk” przeszedł drogę od ochotnika w 2022 roku do dowódcy.



Brygada walczyła niemal na wszystkich gorących frontach: brała udział w kontrofensywie w obwodzie charkowskim i wyzwoleniu Iziuma, działała pod Bachmutem, Awdijiwką i Toretskiem, w rejonie Kurska, a także na kierunkach Orichowskim, Huliaipilskim, Pokrowskim, Dobropilskim oraz Kramatorsko-Słowiańskim. Percz za najtrudniejszy uznaje kierunek doniecki.

Według dowódcy, w czasie, gdy stał na jej czele, brygada siedmiokrotnie zwiększyła liczbę trafień. W lipcu dowódca opowiadał, że jego brygada zajmowała 62. miejsce wśród wszystkich jednostek Sił Obronnych pod względem liczby trafień, a wśród brygad TrO była druga lub trzecia.



Ranking wśród Sił Obronnych

Obecnie, oprócz pierwszego miejsca wśród jednostek obrony terytorialnej, żołnierze z Bukowiny znaleźli się w pierwszej pięćdziesiątce wszystkich Sił Obronnych Ukrainy, zajmując 35. miejsce pod względem liczby potwierdzonych likwidacji sił wroga. Co miesiąc jednostka ta zadaje straty około 300 okupantom.

Rankingi są tworzone na podstawie danych systemu świadomości sytuacyjnej Delta, w którym oceniane są wszystkie brygady. Za potwierdzone trafienia przyznawane są punkty e-bal, które odzwierciedlają zarówno liczbę, jak i jakość trafień. Perch zaznaczył, że najwięcej punktów brygada zdobyła pod dowództwem pierwszego korpusu „Azow”.



O tym w ekskluzywnym komentarzu dla 24 Kanalu opowiedział dowódca 107. brygady TrO Denys Perch.

W październiku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły co najmniej 30 strategicznych obiektów w Rosji.

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Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię rakietową Iskander-M.

Na froncie w ciągu doby doszło do 211 starć bojowych, najgorętsza sytuacja panowała na kierunku Kostiantynówskim.

W ciągu doby żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali kolejnych 1590 okupantów — poinformował Sztab Generalny.



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