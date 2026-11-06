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Rosja zaatakowała infrastrukturę transportową obwodu kirowogradzkiego

UA NEWS 06 listopada 2026 17:13
Rosja zaatakowała infrastrukturę transportową obwodu kirowogradzkiego

W ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadzały ataki dronami na obiekty infrastruktury transportowej w obwodzie kirowogradzkim. 

W jednym z zakładów ucierpiała pracownica.

 W wyniku trafień dronów wybuchły pożary w trzech lokalizacjach w rejonach Kropywnickim i Nowoukrainskim. Ratownicy pracowali pod groźbą kolejnych ataków.

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Obecnie wszystkie pożary zostały ugaszone.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy (Telegram)

Rosja ostrzelała 27 miejscowości w obwodzie sumskim, jest sześciu rannych.

Rano rosyjskie wojska zaatakowały obiekty infrastruktury cywilnej w Sumach za pomocą bezzałogowych statków powietrznych z silnikiem odrzutowym oraz dronów FPV sterowanych za pomocą światłowodu. Odnotowano kilka trafień w strefie przemysłowej; uszkodzony został samochód ciężarowy.

W obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby zginęła 43-letnia kobieta, a kolejne 12 osób odniosło rany i obrażenia. Łącznie wojska RF zaatakowały 20 miejscowości w regionie, odnotowano 56 uderzeń.

 

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