Rosja zaatakowała infrastrukturę transportową obwodu kirowogradzkiego

W ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadzały ataki dronami na obiekty infrastruktury transportowej w obwodzie kirowogradzkim. W jednym z zakładów ucierpiała pracownica. W wyniku trafień dronów wybuchły pożary w trzech lokalizacjach w rejonach Kropywnickim i Nowoukrainskim. Ratownicy pracowali pod groźbą kolejnych ataków. Obecnie wszystkie pożary zostały ugaszone. Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy (Telegram)

Rosja ostrzelała 27 miejscowości w obwodzie sumskim, jest sześciu rannych.

Rano rosyjskie wojska zaatakowały obiekty infrastruktury cywilnej w Sumach za pomocą bezzałogowych statków powietrznych z silnikiem odrzutowym oraz dronów FPV sterowanych za pomocą światłowodu. Odnotowano kilka trafień w strefie przemysłowej; uszkodzony został samochód ciężarowy.

W obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby zginęła 43-letnia kobieta, a kolejne 12 osób odniosło rany i obrażenia. Łącznie wojska RF zaatakowały 20 miejscowości w regionie, odnotowano 56 uderzeń.