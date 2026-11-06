Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре Кировоградской области

В течение дня российские войска наносили удары с помощью беспилотников по объектам транспортной инфраструктуры Кировоградской области. На одном из предприятий пострадала работница. В результате попаданий БПЛА возникли пожары в трёх местах в Кропивницком и Новоукраинском районах. Спасатели работали под угрозой повторных атак. В настоящее время все пожары ликвидированы. Источник: ГСЧС Украины (Telegram)

Россия обстреляла 27 населенных пунктов Сумской области, шесть человек ранены.

Утром российские войска атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Сумах реактивными беспилотниками и FPV-дронами на оптоволокне. Зафиксировано несколько попаданий в промышленной зоне, поражен крупногабаритный автомобиль.

В Сумской области в результате российских ударов за прошедшие сутки погибла 43-летняя женщина, ещё 12 человек получили ранения и травмы. Всего войска РФ атаковали 20 населённых пунктов региона, зафиксировано 56 ударов.