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Росія атакувала транспортну інфраструктуру Кіровоградщини

UA NEWS 06 Листопада 2026 17:13
Росія атакувала транспортну інфраструктуру Кіровоградщини
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Упродовж дня російські війська завдавали ударів безпілотниками по об’єктах транспортної інфраструктури Кіровоградської області. 

На одному з підприємств постраждала працівниця.

 Унаслідок влучань БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях у Кропивницькому та Новоукраїнському районах. Рятувальники працювали під загрозою повторних атак.

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Наразі всі пожежі ліквідовані.

Джерело: ДСНС України (Telegram)

Росія обстріляла 27 населених пунктів Сумщини, є шестеро поранених.

Уранці російські війська атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Сумах реактивними безпілотниками та FPV-дронами на оптоволокні. Зафіксовано кілька влучань у промисловій зоні, уражено великогабаритний автомобіль.

У Сумській області внаслідок російських ударів за минулу добу загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. Загалом війська РФ атакували 20 населених пунктів регіону, зафіксовано 56 ударів.

 

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