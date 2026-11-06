Росія атакувала транспортну інфраструктуру Кіровоградщини

Упродовж дня російські війська завдавали ударів безпілотниками по об’єктах транспортної інфраструктури Кіровоградської області. На одному з підприємств постраждала працівниця. Унаслідок влучань БпЛА виникли пожежі на трьох локаціях у Кропивницькому та Новоукраїнському районах. Рятувальники працювали під загрозою повторних атак. Наразі всі пожежі ліквідовані. Джерело: ДСНС України (Telegram)

Росія обстріляла 27 населених пунктів Сумщини, є шестеро поранених.

Уранці російські війська атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Сумах реактивними безпілотниками та FPV-дронами на оптоволокні. Зафіксовано кілька влучань у промисловій зоні, уражено великогабаритний автомобіль.

У Сумській області внаслідок російських ударів за минулу добу загинула 43-річна жінка, ще 12 людей дістали поранення та травми. Загалом війська РФ атакували 20 населених пунктів регіону, зафіксовано 56 ударів.