Rosjanie nasilają naloty na Słowiańsk w związku z nieudanymi atakami lądowymi
Rosyjskie wojska nasilają naloty i ataki dronów w rejonie Słowiańska, ponieważ ich szturmy piechoty nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W szczególności okupanci coraz częściej atakują infrastrukturę cywilną.
Dlaczego Rosjanie nasilają ataki na Słowiańsk?
Według Ługowika armia rosyjska aktywnie atakuje Słowiańsk i inne miejscowości aglomeracji z powietrza. W ten sposób okupanci próbują zrekompensować nieudane szturmy lądowe i wywrzeć wpływ na ludność cywilną, niszcząc infrastrukturę krytyczną.
„Wszystkie plany wroga sprowadzają się do tego, że Słowiańsk jako miasto jest powoli niszczony, przy czym wróg nie odnosi żadnych sukcesów w zakresie postępów na lądzie”
Do ataków Rosjanie wykorzystują stosunkowo tanie drony „Molnia” i „Lancet”, a także kierowane bomby lotnicze.
Jednocześnie, jak wyjaśnił oficer, rosyjskie samoloty zrzucają bomby lotnicze z odległości co najmniej 20 kilometrów od linii frontu, ponieważ obawiają się ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.
Jak wygląda sytuacja z rosyjskimi atakami szturmowymi na tym kierunku?
Według Ługowika w strefie odpowiedzialności oddziału liczba rosyjskich ataków piechoty nieco spadła, jednak straty okupantów znacznie wzrosły.
W szczególności, porównując wrzesień z październikiem, liczba ataków szturmowych na odcinku 11. korpusu nieco spadła, podczas gdy straty przeciwnika wzrosły o około 30%.
Oficer przypuszcza, że po masowych nalotach rosyjskie wojska mogą zintensyfikować ataki lądowe.
„Rozumiemy, że wróg się spieszy, rozumiemy jego działania i jesteśmy gotowi na wszelkie jego posunięcia, nawet jeśli zastosuje masowe, zmechanizowane szturmy”
Dodał, że ukraińscy obrońcy monitorują działania wroga na swoim odcinku frontu i przygotowują się na ewentualne nasilenie ataków.
O sytuacji na tym kierunku 6 listopada w programie telewizyjnym „Jedne wiadomości” opowiedział Siergiej Ługowik, oficer grupy planowania dywizjonu rakiet przeciwlotniczych 54. oddzielnej brygady zmechanizowanej im. hetmana Iwana Mazepy.
Zdjęcie: W Słowiańsku rosyjska bomba lotnicza uszkodziła stuletni zabytek architektury.
Słowiańsk oficjalnie stał się strefą aktywnych walk.
Rosjanie zbombardowali Słowiańsk bombami lotniczymi typu fugasowego, są ranni.