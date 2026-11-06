Rosyjskie wojska nasilają naloty i ataki dronów w rejonie Słowiańska, ponieważ ich szturmy piechoty nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. W szczególności okupanci coraz częściej atakują infrastrukturę cywilną.

Dlaczego Rosjanie nasilają ataki na Słowiańsk?

Według Ługowika armia rosyjska aktywnie atakuje Słowiańsk i inne miejscowości aglomeracji z powietrza. W ten sposób okupanci próbują zrekompensować nieudane szturmy lądowe i wywrzeć wpływ na ludność cywilną, niszcząc infrastrukturę krytyczną.



„Wszystkie plany wroga sprowadzają się do tego, że Słowiańsk jako miasto jest powoli niszczony, przy czym wróg nie odnosi żadnych sukcesów w zakresie postępów na lądzie” – zauważył wojskowy.



Do ataków Rosjanie wykorzystują stosunkowo tanie drony „Molnia” i „Lancet”, a także kierowane bomby lotnicze.

Jednocześnie, jak wyjaśnił oficer, rosyjskie samoloty zrzucają bomby lotnicze z odległości co najmniej 20 kilometrów od linii frontu, ponieważ obawiają się ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.



Jak wygląda sytuacja z rosyjskimi atakami szturmowymi na tym kierunku?

Według Ługowika w strefie odpowiedzialności oddziału liczba rosyjskich ataków piechoty nieco spadła, jednak straty okupantów znacznie wzrosły.



W szczególności, porównując wrzesień z październikiem, liczba ataków szturmowych na odcinku 11. korpusu nieco spadła, podczas gdy straty przeciwnika wzrosły o około 30%.

Oficer przypuszcza, że po masowych nalotach rosyjskie wojska mogą zintensyfikować ataki lądowe.



„Rozumiemy, że wróg się spieszy, rozumiemy jego działania i jesteśmy gotowi na wszelkie jego posunięcia, nawet jeśli zastosuje masowe, zmechanizowane szturmy” – podkreślił Ługowik.



Dodał, że ukraińscy obrońcy monitorują działania wroga na swoim odcinku frontu i przygotowują się na ewentualne nasilenie ataków.

O sytuacji na tym kierunku 6 listopada w programie telewizyjnym „Jedne wiadomości” opowiedział Siergiej Ługowik, oficer grupy planowania dywizjonu rakiet przeciwlotniczych 54. oddzielnej brygady zmechanizowanej im. hetmana Iwana Mazepy.

Zdjęcie: W Słowiańsku rosyjska bomba lotnicza uszkodziła stuletni zabytek architektury.

Słowiańsk oficjalnie stał się strefą aktywnych walk.

Rosjanie zbombardowali Słowiańsk bombami lotniczymi typu fugasowego, są ranni.

Czytaj nas na