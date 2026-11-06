Росіяни посилюють авіаудари по Слов’янську через невдалі штурми на землі

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Російські війська посилюють авіаційні удари та атаки безпілотниками на Слов’янському напрямку, оскільки їхні піхотні штурми не дають бажаних результатів. Зокрема, окупанти дедалі частіше атакують цивільну інфраструктуру.

Чому росіяни посилюють удари по Слов'янську?

За словами Луговика, російська армія активно атакує Слов'янськ та інші населені пункти агломерації з повітря. Таким чином окупанти намагаються компенсувати невдалі наземні штурми та вплинути на цивільне населення, руйнуючи критичну інфраструктуру.



“Всі плани ворога сходять на те, що Слов'янськ потихеньку, як місто, нищиться, не маючи ніякого успіху для ворога з погляду просування на землі”, – зазначив військовий.



Для ударів росіяни використовують відносно дешеві безпілотники "Молнія" та "Ланцет", а також керовані авіабомби.

Водночас, як пояснив офіцер, російські літаки запускають авіабомби з відстані щонайменше 20 кілометрів від лінії зіткнення, оскільки побоюються української протиповітряної оборони.



Що відбувається з російськими штурмами на напрямку?

За словами Луговика, у зоні відповідальності підрозділу кількість російських піхотних атак дещо зменшилася, однак втрати окупантів суттєво зросли.



Зокрема, якщо порівнювати вересень і жовтень, кількість штурмів на відтинку 11 корпусу трохи скоротилася, тоді як втрати противника збільшилися приблизно на 30%.

Офіцер припускає, що після масованих авіаударів російські війська можуть активізувати наземні атаки.



“Ми розуміємо, що ворог поспішає, розуміємо його дії і готові до будь-яких його дій, навіть якщо він буде застосовувати масовані механізовані штурми”, – наголосив Луговик.



Він додав, що українські захисники контролюють дії противника на своїй ділянці фронту та готуються до можливого посилення атак.

Про ситуацію на цьому напрямку 6 листопада в етері телемарафону «Єдині новини» розповів офіцер групи планування зенітного ракетного дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Сергій Луговик.

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