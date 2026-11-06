由于地面进攻受挫，俄军正加强对斯洛维扬斯克的空袭

由于地面步兵突击未能取得预期效果，俄军正在斯洛维扬斯克方向加强空中打击和无人机袭击。特别是，占领军对民用基础设施的袭击频率越来越高。

俄罗斯为何加剧对斯洛维扬斯克的打击？

据卢戈维克称，俄军正从空中积极袭击斯洛维扬斯克及该都市圈的其他居民点。占领军试图通过这种方式弥补地面强攻的失败，并通过摧毁关键基础设施来对平民施加影响。

“敌人的

所有计划归根结底都是为了让斯洛维扬斯克这座城市被悄无声息地摧毁，而从地面推进的角度来看，敌人并未取得任何进展，”这位军官指出。



俄军在空袭中使用了相对廉价的“莫尔尼亚”和“兰采特”无人机，以及制导航空炸弹。

与此同时，据该军官解释，由于担心乌克兰的防空系统，俄军战机从距离交战线至少20公里的位置投掷航空炸弹。

该方向的俄军突击行动现状

如何？

据卢戈维克称，在该部队负责的区域内，俄罗斯步兵进攻的次数略有减少，但占领军的伤亡却大幅增加。



具体而言，若对比9月和10月，第11军防区内的突击次数略有减少，而敌军伤亡却增加了约30%。

该军官推测，在遭受大规模空袭后，俄军可能会加强地面进攻。



“我们明白敌人行色匆匆，也清楚其行动意图，并已做好应对其任何行动的准备，即使对方发动大规模机械化突击也不例外，”卢戈维克强调道。



他补充道，乌克兰守军正密切监控该战线段内的敌军动向，并为可能加剧的进攻做好准备。

11月6日，在“统一新闻”电视马拉松节目中，以赫特曼伊万·马泽帕命名的第54独立机械化旅防空导弹团规划组军官谢尔盖·卢戈维克介绍了该战线的局势。

图：在斯洛维扬斯克，一枚俄罗斯空袭炸弹损毁了一座百年历史的建筑遗产。

斯洛维扬斯克已正式成为激战区。

俄军向斯洛维扬斯克投掷了破片炸弹，造成人员受伤。

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