第107切尔诺夫策地区防卫旅在短短一个月内，在顿涅茨克州击中了1000多个敌方目标，并消灭了约300名俄罗斯占领军。 就打击成效而言，该部队在地方防卫旅排名中位居榜首。军人能够取得如此成绩，得益于指挥战术的调整。

第107地区防卫旅指挥官德尼·佩尔奇介绍了该部队如何最大限度地缩短了从发现敌人到实施打击的时间。据他介绍，得益于新方法，这一过程现在仅需几秒钟。

该旅是如何缩短“死亡循环”的？

通过简化审批流程，前线官兵获得了更大的机动权，并能自主选择火力打击方式。 最终，该旅在“Delta”态势感知系统评估中连续两个月位居所有领土防卫部队之首，领先第二名30%。



“我们构建了一套以决策速度为核心的作战指挥系统，在该系统中，目标的存活时间以秒为单位计算。我们押注于去中心化，让战士们既能理解指挥官的意图，又能拥有更大的自主权，”德尼·佩尔奇强调道。



无人机、后勤与人工智能

战士们主要依赖无人机系统，因为这些部队主要在顿涅茨克州“亚速”第一军管辖的战区内行动。 由于敌方无人机密度极高，无法将火炮调遣至该区域，因此前线防线主要依靠各种型号的FPV无人机来坚守。

为了确保阵地后勤供应不中断，旅里建立了一套综合后勤系统，该系统结合了空中运输、地面机器人系统和徒步小组。 此外，操作员正积极将人工智能技术整合到打击系统中，并储备了广泛的可互换装备，以应对物资短缺或供应中断的情况。



“就像人们在投资中分散资金一样，我们也在分散打击手段：如果某项装备停止工作，总会有替代方案，能够使用相应的弹药在所需距离内实施打击，”旅长指出。

关于第107地区防卫旅

有哪些信息？

第107独立领土防卫旅于2018年3月1日在切尔诺夫策州成立。 该旅下辖五个营（第92、93、94、95和97营）、一个火力支援连、一个工兵排和一个迫击炮连。 目前，该旅由代号为“科雷茨”的德尼·佩尔奇指挥，他从2022年的志愿者一路晋升为指挥官。



该旅几乎在所有战火纷飞的前线都打过仗：曾参与哈尔科夫州的反攻和伊久姆的解放行动，在巴赫穆特、阿夫迪夫卡和托雷茨克附近作战， 库尔斯地区，以及奥里霍夫、古利亚皮尔、波克罗夫、多布罗皮尔和克拉马托尔斯克-斯洛维扬斯克等战线。佩尔奇认为，其中最艰难的是顿涅茨克战线。

据该指挥官称，在他任内，该旅的打击次数增加了七倍。 7月，这位指挥官曾表示，其旅在国防军所有部队中按打击次数排名第62位，而在运输兵旅中位列第二或第三。



国防军内部排名

目前，除在领土防卫部队中排名第一外，布科维纳部队还跻身乌克兰国防军前50名，在经确认的消灭敌军数量方面位列第35位。 该部队每月约使300名占领军人员伤亡。

排名依据Delta态势感知系统数据生成，该系统对所有旅级部队进行评估。经确认的击杀会获得电子积分，因此这些积分既反映了击杀数量，也体现了击杀质量。 珀奇指出，该旅在“亚速”第一军团麾下获得了最高分。

第107特遣队指挥官丹尼斯·佩尔奇在接受24频道独家采访时透露了这一

消息。

乌克兰军队10月在俄罗斯境内打击了至少30处战略目标。

自今年年初以来，乌克兰国防军已摧毁了超过一千艘俄罗斯快艇和船只。

此外，乌克兰国防军还摧毁了一座“伊斯坎德尔-M”导弹发射装置。

前线过去24小时内发生了211次交火，其中康斯坦丁诺夫斯基方向的战况最为激烈。

乌克兰总参谋部称，过去24小时内，乌克兰武装部队又消灭了1590名占领军。



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