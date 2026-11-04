在赫尔松州，有四人因俄罗斯的袭击而受伤

当天，俄军对赫尔松州境内发动了袭击。炮击导致四名当地居民受伤。

“据调查显示，11月4日，俄罗斯军队使用火炮和各类无人机对赫尔松州的居民点进行了炮击，”通报中写道。

截至17:30，已确认有4名平民因俄罗斯侵略行动而受伤。

据检察院消息，在赫尔松和科米沙尼，有3人因敌方无人机和炮击而受伤。另有1名平民在州首府因地雷爆炸而受伤。

赫尔松州行政管理局特别通报称，大约在12:30，俄军对科米沙尼村进行了炮击。一名82岁的妇女在此次袭击中受伤。 她躯干和四肢遭受了弹片伤。此外，约10时40分，俄军向赫尔松的第聂伯罗区发动了炮击。由于敌方炮击，一名60岁男子遭受了爆炸性创伤，腿部被弹片击中。

此外，炮击还导致部分独栋住宅和多户住宅受损。

在赫尔松州检察院的程序指导下，已就涉嫌犯下战争罪的事实启动了审前调查。

赫尔松州检察院在Telegram上发布了这一消息。

过去24小时内，俄罗斯在赫尔松州造成7人受伤。

赫尔松州有7名平民因俄罗斯的炮击和无人机袭击而受伤。

在赫尔松市的一条街道上发现了可疑爆炸物。

11月1日，在赫尔松市第聂伯区，两名年龄分别为67岁和60岁的男子因地雷爆炸而受伤。

由于奥列什科地区停火，赫尔松市局势趋于平静。

关注我们在