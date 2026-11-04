В Херсонской области в результате российских ударов пострадали четыре человека

В течение дня российские войска наносили удары по территории Херсонской области. В результате обстрелов четверо местных жителей получили ранения.

«По данным следствия, 4 ноября армия РФ обстреливала населенные пункты Херсонской области артиллерией и дронами различных типов», — говорится в сообщении.

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что в результате российской агрессии ранения получили четверо гражданских лиц.

По данным прокуратуры, от вражеского дрона и артиллерийских атак в Херсоне и Комышанах пострадали три человека. Еще один мирный житель в областном центре получил травмы в результате взрыва мины.

Херсонская ОГА, в частности, сообщила, что примерно в 12:30 российские войска обстреляли из артиллерии поселок Комышаны. В результате вражеского удара пострадала 82-летняя женщина. Она получила осколочные ранения туловища и конечностей. А около 10:40 россияне нанесли артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона. В результате вражеского обстрела 60-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги.

Кроме того, в результате обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений.

Об этом в Telegram сообщила Херсонская областная прокуратура.

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