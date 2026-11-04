Удар по Комышувасе может стать самой смертоносной атакой РФ на мирных жителей — NYT

Российская атака на центр выдачи гуманитарной помощи в Комышувасе Запорожской области может стать самым смертоносным ударом РФ по мирному населению за всё время полномасштабной войны. По данным издания, Россия сбросила тонны взрывчатки на здание школы, которое использовалось в качестве укрытия.

В школе, где раздавали продукты и лекарства, понедельник считался днём выдачи. Еженедельно там собирались мирные жители региона, которые оставались в своих домах. Именно поэтому после российского удара число жертв исчисляется десятками.

Точное число погибших пока устанавливается, поскольку спасательная операция продолжается. Как пишет издание, она проводится небольшими группами, поскольку существует риск повторного удара — в районе фиксируются КАБы и российские дроны.

«Но эта атака уже стала самой смертоносной для мирного населения в Запорожской области за почти пять лет войны и может стать одной из самых смертоносных во всей стране», — говорится в статье.

Отмечается, что после первого удара россияне направили на школу бомбы, предназначенные для нанесения массовых разрушений. Поэтому бетон не выдержал удара.

Что известно о школе в поселке

Школа в Комышувасе была построена после начала полномасштабного вторжения. Там был оборудован железобетонный подвал, который использовался в качестве убежища. Но к тому времени, когда школа была готова к занятиям, ситуация в поселке стала критической. Хотя линия фронта существенно не сместилась, дроны теперь могли летать гораздо дальше, и населенный пункт попал в зону поражения.

Ученики посещали школу всего несколько месяцев, после чего власти эвакуировали всех детей из этого района. Взрослых также призвали уехать, но многие остались, в частности очень много пожилых людей.

Школа служила бомбоубежищем. Именно поэтому мирные жители, спасатели и полицейские отправились туда под угрозой повторного обстрела. По меньшей мере двое спасателей и четверо полицейских, прибывших для оказания помощи раненым после падения первой бомбы, погибли в результате последующей серии взрывов.

«Россия давно использует эту тактику, известную как «двойной удар», для поражения сотрудников экстренных служб, реагирующих на теракты», — подчеркнули авторы.

Об этом пишет The New York Times.



Израиль осудил массовое убийство Россией мирных жителей в Комишувасе.

В Комишувахе Запорожской области спасатели извлекли из-под завалов тела 31 человека, погибшего в результате российского авиаудара. Личности 12 погибших уже установлены.

Российские оккупационные войска обнародовали видео зафиксированного военного преступления — авиаудара по общеобразовательной школе в поселке Комишуваха, где в момент атаки местные жители получали гуманитарную помощь. В результате сброса трёхтонной авиабомбы погибли по меньшей мере 33 человека, пятеро получили ранения, а пропавшими без вести под завалами разрушенного укрытия считаются ещё более 50 человек.

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