Ізраїль засудив масове вбивство росією цивільних у Комишувасі

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Міністерство закордонних справ Ізраїлю висловило співчуття та офіційно засудило російський авіаційний удар по селищу Комишуваха Запорізької області, внаслідок якого загинуло щонайменше 40 цивільних громадян.

У відомстві наголосили, що ворожа атака була спрямована на цивільну інфраструктуру, зокрема на будівлю місцевої школи, де функціонував пункт видачі гуманітарної допомоги.

Раніше про наслідки обстрілу керованими авіабомбами повідомив Президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що під завалами зруйнованого закладу можуть перебувати ще понад 30 осіб.

Джерело: Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

У Комишувасі Запорізької області рятувальники деблокували з-під завалів тіла 31 людини, яка загинула внаслідок російського авіаудару. Особу 12 загиблих уже встановили.

Російські окупаційні війська оприлюднили відео зафіксованого воєнного злочину — авіаційного удару по загальноосвітній школі в селищі Комишуваха, де в момент атаки місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Унаслідок скидання тритонної авіабомби загинули щонайменше 33 людини, п'ятеро дістали поранення, а зниклими безвісти під завалами зруйнованого укриття вважаються ще понад 50 осіб.

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