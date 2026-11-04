Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela złożyło kondolencje i oficjalnie potępiło rosyjski atak lotniczy na miejscowość Komyshuvakha w obwodzie zaporoskim, w wyniku którego zginęło co najmniej 40 cywilów.

W ministerstwie podkreślono, że atak wroga był wymierzony w infrastrukturę cywilną, w szczególności w budynek lokalnej szkoły, w której funkcjonował punkt wydawania pomocy humanitarnej.

Wcześniej o skutkach ostrzału bombami kierowanymi poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, zaznaczając, że pod gruzami zniszczonego budynku może znajdować się jeszcze ponad 30 osób.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela.

W Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 31 osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego nalotu. Tożsamość 12 ofiar została już ustalona.

Rosyjskie siły okupacyjne opublikowały nagranie dokumentujące zbrodnię wojenną – nalot na szkołę ogólnokształcącą w miejscowości Komyshuwaha, gdzie w momencie ataku mieszkańcy otrzymywali pomoc humanitarną. W wyniku zrzucenia trzytonowej bomby lotniczej zginęło co najmniej 33 osoby, pięć zostało rannych, a ponad 50 osób uznaje się za zaginione pod gruzami zniszczonego schronu.

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