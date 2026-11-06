Wystrzelenie i eksploatacja satelitów na orbicie okołoziemskiej wiążą się ze znacznymi nakładami finansowymi, które wahają się od dziesiątek tysięcy do setek milionów dolarów, w zależności od rozmiarów i przeznaczenia satelity.

Według danych serwisu BGR wystrzelenie niewielkiego satelity kosztuje od 10 mln USD do kilkuset milionów dolarów, nie uwzględniając kosztów opracowania, a po uwzględnieniu kosztów łączności naziemnej (od 1,5 mln USD rocznie) oraz zarządzania, koszt pierwszego roku eksploatacji wynosi co najmniej 11,5 mln USD.

Jednocześnie firma United Spaceports Corporation rozważa możliwość wystrzeliwania satelitów wielkości lodówki za stałą opłatą w wysokości 5,5 mln USD. W przypadku bardziej kompaktowych formatów, takich jak CubeSat, zestawy do montażu kosztują 7–8 tys. USD, a koszt wystrzelenia przez firmę Rocket Lab wynosi od 50 tys. do 90 tys. USD za format 1U, choć AmbaSat oferuje jeszcze tańsze wersje szkoleniowe o ograniczonej funkcjonalności. Czas przebywania na orbicie waha się od 1–3 lat w przypadku CubeSat i 5 lat w przypadku Starlink do 150 lat na wysokich orbitach, co uwidacznia problem śmieci kosmicznych oraz konsekwencji spalania cząstek metalu w atmosferze dla warstwy ozonowej.

Źródło: BGR.

Rada Bezpieczeństwa Rosji oświadczyła, że systemy łączności satelitarnej Starlink Elona Muska oraz OneWeb mogą rzekomo służyć do destabilizacji sytuacji w innych krajach. W Moskwie uważa się, że rozpowszechnianie takich technologii stwarza zagrożenie dla suwerenności państwowej i wzywa się do szybszego rozwoju własnej sieci satelitarnej „Rassvet”.

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