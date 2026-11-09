Zięć prezydenta USA Jared Kushner wraz ze specjalnym wysłannikiem Stevem Witkoffem spotka się z przedstawicielami Ukrainy, UE i NATO w przeddzień trójstronnych rozmów w Abu Zabi.

Celem spotkania jest bezpośrednia dyskusja na temat powojennych kwestii bezpieczeństwa między Ukrainą a Rosją w celu znalezienia punktów wspólnych i przejścia do kolejnego etapu negocjacji.

Kushner podkreślił, że dla trwałego rozwiązania konfliktu konieczna jest bezpośrednia współpraca między Federacją Rosyjską a partnerami europejskimi w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa Europy. Proces negocjacyjny koncentruje się na czterech priorytetach — zaprzestaniu działań wojennych, opracowaniu gwarancji bezpieczeństwa, przygotowaniu planu rozwoju gospodarczego Ukrainy oraz realizacji działań humanitarnych.

Źródło — Jared Kushner w serwisie społecznościowym X.

9 listopada delegacja ukraińska udała się do Abu Zabi (ZEA) w celu wzięcia udziału w zaplanowanych trójstronnych rozmowach z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, które są przygotowywane przy wsparciu organizacyjnym Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Rosją, zaplanowanych na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Przypomnijmy, że Rosja przedstawiła swój porządek obrad przed rozmowami w Abu Zabi.

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