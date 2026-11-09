Джаред Кушнер анонсував зустріч з представниками України, ЄС та НАТО перед переговорами в Абу-Дабі

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Зять президента США Джаред Кушнер разом зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом проведе зустріч із представниками України, ЄС та НАТО напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Метою зустрічі є безпосереднє обговорення післявоєнних питань безпеки між Україною та Росією для пошуку точок дотику та переходу до наступного етапу переговорів.

Кушнер наголосив, що для тривалого врегулювання необхідна пряма взаємодія між РФ та європейськими партнерами щодо ширшої безпеки Європи. Переговорний процес зосереджений на чотирьох пріоритетах — припиненні бойових дій, розробці гарантій безпеки, підготовці плану економічного розвитку України та реалізації гуманітарних заходів.

Джерело — Джаред Кушнер у соцмережі Х.

Українська делегація 9 листопада вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ) для участі у запланованих тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії, які готуються за організаційної сприяння Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Нагадаємо, що Росія озвучила свій порядок денний перед переговорами в Абу-Дабі.

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