Джаред Кушнер объявил о встрече с представителями Украины, ЕС и НАТО перед переговорами в Абу-Даби

Зять президента США Джаред Кушнер вместе со специальным посланником Стивом Виткоффом проведет встречу с представителями Украины, ЕС и НАТО накануне трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

Целью встречи является непосредственное обсуждение послевоенных вопросов безопасности между Украиной и Россией для поиска точек соприкосновения и перехода к следующему этапу переговоров.

Кушнер подчеркнул, что для долгосрочного урегулирования необходимо прямое взаимодействие между РФ и европейскими партнерами в вопросах общей безопасности Европы. Переговорный процесс сосредоточен на четырёх приоритетах — прекращении боевых действий, разработке гарантий безопасности, подготовке плана экономического развития Украины и реализации гуманитарных мер.

Источник — Джаред Кушнер в соцсети Х.

Украинская делегация 9 ноября отправилась в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в запланированных трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России, которые готовятся при организационной поддержке Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Напомним, что Россия озвучила свою повестку дня перед переговорами в Абу-Даби.

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