将卫星送入并运行于地球轨道需要巨额资金，具体金额从数万美元到数亿美元不等，具体取决于卫星的尺寸和用途。

据BGR报道，发射一颗小型卫星的成本在1000万美元至数亿美元之间（不包括研发费用）， 若计入地面通信（每年150万美元起）和控制成本，首年运营费用至少为1150万美元。

与此同时，United Spaceports Corporation公司正考虑以550万美元的固定价格发射冰箱大小的卫星。对于CubeSat这类更紧凑的卫星，组装套件的价格为7,000至8,000美元， 而Rocket Lab公司发射1U规格卫星的费用在5万至9万美元之间，不过AmbaSat还提供功能受限的、更便宜的培训版本。 在轨停留时间从CubeSat的1–3年、Starlink的5年，到高轨道的150年不等，这使得太空垃圾问题以及金属颗粒在大气层中燃烧对臭氧层的影响变得尤为紧迫。

来源：BGR。

俄罗斯安全委员会声称，伊隆·马斯克的Starlink和OneWeb卫星通信系统据称可能被用于破坏其他国家的稳定。 莫斯科方面认为，此类技术的普及对国家主权构成威胁，并呼吁加快发展本国的黎明（Рассвет）卫星网络。

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