Вывод и эксплуатация спутников на околоземной орбите требуют значительных финансовых затрат, которые варьируются от десятков тысяч до сотен миллионов долларов в зависимости от габаритов и назначения аппарата.

По данным издания BGR, вывод небольшого спутника обходится от 10 млн долларов США до нескольких сотен миллионов долларов без учета разработки, а с учётом расходов на наземную связь (от 1,5 млн долларов США в год) и управление, первый год эксплуатации обходится как минимум в 11,5 млн долларов США.

В то же время компания United Spaceports Corporation рассматривает возможность запуска аппаратов размером с холодильник за фиксированную сумму в 5,5 млн долларов США. Для более компактных форматов, таких как CubeSat, наборы для сборки стоят 7–8 тыс. долларов США, а стоимость запуска компанией Rocket Lab составляет от 50 тыс. до 90 тыс. долларов США за формат 1U, хотя AmbaSat предлагает ещё более дешёвые учебные варианты с ограниченным функционалом. Срок пребывания на орбите колеблется от 1–3 лет для CubeSat и 5 лет для Starlink до 150 лет на высоких орбитах, что актуализирует проблему космического мусора и последствий сгорания частиц металла в атмосфере для озонового слоя.

Источник: BGR.

Совет безопасности России заявил, что спутниковые системы связи Starlink Илона Маска и OneWeb якобы могут использоваться для дестабилизации ситуации в других странах. В Москве считают, что распространение таких технологий создает риски для государственного суверенитета, и призывают быстрее развивать собственную спутниковую сеть «Рассвет».

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