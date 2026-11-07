普京将日本烟草公司在俄罗斯的另外三项资产移交临时管理

11月6日星期五，弗拉基米尔·普京签署了一项总统令，将日本烟草公司Japan Tobacco International旗下的另外三家俄罗斯法人实体移交“临时管理”。该决定是在日本提出抗议后做出的。

涉及的这三家企业分别为“JTI俄罗斯”、“佩列斯拉夫尔-塔巴克”和“JTI创新产品”，它们“在俄罗斯担任该集团的进口商、管理机构和控股公司”。

此前，11月5日，俄罗斯曾针对Japan Tobacco International旗下的四家法人实体发布过类似法令，这些实体拥有位于圣彼得堡、叶尔茨和罗斯托夫-纳-多努的烟草原料加工厂和卷烟生产厂。 这些公司均已移交至“工业资产”有限责任公司。由于俄罗斯境内有多家同名公司，仅凭名称无法确定具体对象。

据《The Bell》和《The Insider》报道，其中一家同名公司与泰穆拉兹·博洛耶夫有关联——他是“巴尔蒂卡”的前董事长，也是为国防部缝制军装的“BTK集团”的创始人。 另一家名为“工业资产”的公司注册于莫斯科——它曾隶属于“斯托洛托”联合创始人阿尔门·萨尔基相旗下的S8 Capital控股集团。 随着西方公司撤离俄罗斯，这位商人开始以低价收购它们的资产。

此前，日本曾就日本烟草国际（Japan Tobacco International）资产转让一事向俄罗斯提出抗议。

需要指出的是，普京已接管了日本烟草巨头Japan Tobacco International在俄罗斯的资产。

在此背景下，日本烟草的股价在莫斯科作出决定后暴跌19%，创下历史最大跌幅。

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