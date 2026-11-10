挪威国王及其女儿参加了在法国里维埃拉举行的马拉松比赛

霍康八世国王与王储英格丽德·亚历山德拉一同参加了在法国南部举行的马拉松比赛。

这场全程42.195公里的比赛在尼斯和戛纳之间举行，沿地中海海岸线展开。

据挪威TV 2电视台报道，父女二人以真实姓名报名，并与其他参赛者一同奔跑。

国王用时4小时43分1秒完成比赛。他在总排名中位列第8961名，在同年龄组中排名第934位。 由于技术问题，英格丽德·亚历山德拉公主的成绩尚未公布。

这是自2026年8月哈拉尔五世国王逝世以来，国王与王位继承人公主首次共同出访国外。

梅特·玛丽特王后留在奥斯陆，继续从肺移植手术中恢复。她直到2027年夏季之前都没有安排任何官方活动。

挪威王后梅特·玛丽特将无法出席其丈夫——霍康八世国王——在挪威议会举行的宣誓就职仪式。

挪威新国王霍康八世在奥斯陆向挪威议会宣誓效忠。在仪式上，他承诺将根据宪法和其他法律治理挪威。

挪威新国王霍康八世在其父哈拉尔德国王逝世后，以君主身份发表了首次演讲。据YLE News援引SVT和NRK的报道称。 在演讲中，他感谢了大家在哈拉尔德国王逝世后给予的支持，并赞扬了父亲作为国王以及在家庭生活中的贡献。

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