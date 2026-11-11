美国宇航局（NASA）启动了宇航员招募计划，年薪最高可达16.4万美元

美国国家航空航天局（NASA）宣布将新一轮招募宇航员。 成功通过选拔的候选人将获得高达16.4万美元的年薪，并有机会在未来参加前往月球的太空任务。不过，要获得这一职位并非易事——只有极少数人能进入选拔的最后阶段。

宇航员的起薪为每年164,395美元。这比美国平均工资（64,220美元）高出两倍多。 申请截止时间为美国东部时间12月3日当天结束前。

“报名窗口已开启。任务在等待。人类有史以来最伟大的冒险之旅，唯一缺的正是你，”NASA副局长马特·安德森表示。

与此同时，竞争异常激烈。该媒体指出，NASA上次招募是在2024年。当时有超过8000人提交了申请，但最终仅录取了10人。

自上世纪中叶美国航天计划启动以来，该机构共选拔了370人接受培训。新晋宇航员将加入现有的宇航员队伍，该队伍目前共有32名宇航员。

NASA通过社交媒体平台X宣布了此次招募的启动。 该帖子附带了一段宣传视频，视频中出现了宇航员杰西卡·梅尔、安德烈·道格拉斯、丹妮丝·伯纳姆、兰迪·布雷兹尼克、凯拉·巴伦、杰克·盖特威和克里斯·威廉姆斯的身影。 此次招募活动的口号定为宇宙在召唤。

Geekspin对此进行了报道。



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两艘NASA的ESCAPADE飞船在飞往火星的途中进行了近地机动——据Space.com报道。

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