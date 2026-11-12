白俄罗斯民主反对派领袖斯维特兰娜·季哈诺夫斯卡娅希望，欧洲各国能尽快就其在乌克兰和平谈判中的代表问题达成一致。与此同时，她指出，欧洲参与这一进程对俄罗斯不利。

季哈诺夫斯卡娅指出：“如果没有欧洲领导人的出席，俄罗斯与欧洲之间的和平对话就毫无意义，因为这首先关乎欧盟的安全。” “因此，当然，究竟由谁担任这一代表，或者是否应由数人共同担任，这应由欧洲领导人来决定，”她说。

季哈诺夫斯卡表示希望这一问题能很快得到解决，欧洲领导人能加入关于乌克兰和平的讨论。

“如果欧洲缺席这些谈判，对俄罗斯来说会方便得多，因为俄罗斯清楚欧盟‘不惜一切代价支持乌克兰’的原则和坚定立场。他们不需要任何额外支持乌克兰的声音。 但当然，谁坐在谈判桌前不应由普京来决定，因为我们绝不能再让‘雅尔塔式情景’重演——即在相关国家和民族缺席的情况下，由他人决定其命运，”这位白俄罗斯反对派领袖表示。

蒂哈诺夫斯卡娅周四抵达都柏林参加欧洲政治共同体峰会时发表了上述言论。

需要指出的是，俄罗斯常驻联合国代表曾威胁称，一旦爆发战争，局势将在欧洲迅速升级。

乌克兰总参谋部情报总局称，克里姆林宫正在欧洲策划挑衅行动，并可能将责任归咎于乌克兰。

季哈诺夫斯卡娅警告称，俄罗斯将从白俄罗斯境内发起新的挑衅行动。

关注我们在