Відео: Представник Росії в ООН пригрозив Європі стрімкою ескалацією у разі війни

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9 листопада під час термінового засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого російським атакам на цивільне населення та критичну інфраструктуру України, постійний представник РФ Василь Небензя зробив заяву з погрозами на адресу Європи.

За його словами, Росія нібито не прагне збройного протистояння з європейськими країнами, однак у разі, якщо Європа сама розв'яже війну, події можуть розвиватися дуже стрімко.

«Росія не прагне збройного зіткнення з Європою, однак якщо вона сама розв’яже війну, події можуть розвиватися стрімко», - зазначив Василь Небензя.

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Нагадаємо, що Путін заговорив про війну Росії з Європою та заявив про готовність РФ.

Шойгу звинуватив Україну та Європу в підготовці до продовження війни перед переговорами в Абу-Дабі.

Кремль готує провокації в Європі, в яких може звинуватити Україну, — ГУР.

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