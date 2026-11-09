Відео: Представник Росії в ООН пригрозив Європі стрімкою ескалацією у разі війни
9 листопада під час термінового засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого російським атакам на цивільне населення та критичну інфраструктуру України, постійний представник РФ Василь Небензя зробив заяву з погрозами на адресу Європи.
За його словами, Росія нібито не прагне збройного протистояння з європейськими країнами, однак у разі, якщо Європа сама розв'яже війну, події можуть розвиватися дуже стрімко.
«Росія не прагне збройного зіткнення з Європою, однак якщо вона сама розв’яже війну, події можуть розвиватися стрімко», - зазначив Василь Небензя.
Нагадаємо, що Путін заговорив про війну Росії з Європою та заявив про готовність РФ.
Шойгу звинуватив Україну та Європу в підготовці до продовження війни перед переговорами в Абу-Дабі.
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