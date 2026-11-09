Film: Przedstawiciel Rosji przy ONZ zagroził Europie gwałtowną eskalacją konfliktu w razie wybuchu wojny
Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego rosyjskim atakom na ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną Ukrainy stały przedstawiciel Federacji Rosyjskiej Wasilij Nebenzja wygłosił oświadczenie zawierające groźby pod adresem Europy.
Według niego Rosja rzekomo nie dąży do zbrojnego konfliktu z krajami europejskimi, jednak w przypadku, gdyby to Europa sama wywołała wojnę, wydarzenia mogą potoczyć się bardzo gwałtownie.
„Rosja nie dąży do zbrojnego starcia z Europą, jednak jeśli to ona sama rozpocznie wojnę, wydarzenia mogą potoczyć się błyskawicznie” – zaznaczył Wasilij Nebenzja.
Przypomnijmy, że Putin zaczął mówić o wojnie Rosji z Europą i oświadczył o gotowości Federacji Rosyjskiej.
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