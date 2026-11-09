Видео: Представитель России в ООН пригрозил Европе стремительной эскалацией в случае войны
В ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного российским атакам на гражданское население и критически важную инфраструктуру Украины, постоянный представитель РФ Василий Небензя выступил с заявлением, содержащим угрозы в адрес Европы.
По его словам, Россия якобы не стремится к вооруженному противостоянию с европейскими странами, однако в случае, если Европа сама развяжет войну, события могут развиваться очень стремительно.
«Россия не стремится к вооружённому столкновению с Европой, однако если она сама развяжет войну, события могут развиваться стремительно», — отметил Василий Небензя.
Напомним, что Путин заговорил о войне России с Европой и заявил о готовности РФ.
Шойгу обвинил Украину и Европу в подготовке к продолжению войны перед переговорами в Абу-Даби.
Кремль готовит провокации в Европе, в которых может обвинить Украину, — ГУР.